В Ярославской области 45 человек заболели коронавирусом 25 января

В Ярославской области 25 января еще 45 человек заразилось коронавирусом. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным оперативного штаба, в Ярославской области 25 января еще 45 человек заразилось коронавирусом. Вылечились 52 пациента, госпитализированы 12. За минувшие сутки новых смертей от COVID-19 в регионе не зарегистрировано.

С начала пандемии в Ярославской области заболели коронавирусом 190 079 человек, 2 887 ярославцев не смогли побороть инфекцию.

В России за минувшие сутки выявлено 6 442 новых случая заражения COVID-19, скончались 44 человека, госпитализированы 899 пациентов. Выздоровели от коронавируса 5 542 россиянина.