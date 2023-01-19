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НовостиПроисшествия19 января 2023 12:32

В Ярославле продолжаются поиски мужчины, напугавшего девочек у школы №76

По версии следствия, подозреваемый демонстрировал детям свои половые органы
Полина Вачнадзе
У следствия имеется видеозапись, подтверждающая слова детей.

У следствия имеется видеозапись, подтверждающая слова детей.

Фото: СУ СКР по Ярославской области

В Ярославле продолжаются поиски мужчины, который подозревается в совершении действий сексуального характера. По версии следствия, он демонстрировал двум девочкам 7 и 9 лет свои половые органы. Дети все рассказали родителям, а те обратились в правоохранительные органы.

По рассказам девочек, все произошло летом прошлого года недалеко от школы №76 на улице Юности в Ленинском районе Ярославля.

У следствия имеется видеозапись, подтверждающая слова детей. Кадры из этого ролика используются для поиска злоумышленника. Однако из-за того, что они не четкие, экспертами был составлен фоторобот предполагаемого преступника.

СКР по Ярославской области обращается к жителям города за помощью:

- Всем, кому что-либо известно об изображенном на фотопортрете и видеозаписи мужчине, просьба незамедлительно сообщить дежурному по следственному управлению Следственного комитета России по Ярославской области по телефону 8-962-209-00-08 или в дежурную часть отдела полиции Ленинского района по телефону 8(4852)73-02-02.

Приметы подозреваемого: возраст от 40 до 55 лет, полного телосложения с залысинами на голове.

Экспертами был составлен фоторобот предполагаемого преступника.

Экспертами был составлен фоторобот предполагаемого преступника.

Фото: СУ СКР по Ярославской области