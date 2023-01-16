Ярославских врачей, годных к военной службе, приглашают в полицию

Ярославская полиция приглашает на работу медиков. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ярославская полиция приглашает на работу медиков. Новая вакансия появилась на сайте регионального УМВД.

- Требуются врачи любой специальности в возрасте до 35 лет, годные к военной службе, на должность инспектора-врача организационно-методического и лечебно-профилактического отдела для прохождения службы в органах внутренних дел, - говорится в объявлении.

На время испытательного срока предлагается зарплата от 20 тысяч рублей, после утверждения на должность и присвоения звания – от 30 тысяч.

Сотрудникам полагается ряд льгот. Например, 40-дневный отпуск, бесплатное медобслуживание в учреждениях МВД РФ, возможность бесплатного обучения в вузах системы МВД и право выйти на пенсию через 20 лет выслуги.

Также в полицию Ярославской области требуются участковые, сотрудники ППС, следователи и эксперты по исследованию ДНК.