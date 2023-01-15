В Ярославле ищут 13-летнего подростка. ФОТО: ЯрСпас

В Ярославле ищут 13-летнего Савву Супонькина. Подросток ушел из дома во Фрунзенском районе вчера, 14 января. С этого момента родные ничего не знают о его местонахождении.

Приметы Саввы: на вид 13-14 лет, рост 158 сантиметров, среднее телосложение, темно-русые волосы, серые глаза.

Пропавший был одет в черную куртку с капюшоном, черные штаны с карманами по бокам и красные кроссовки.

- Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего подростка, или видел его с момента пропажи, просьба сообщить по телефонам: 02, 102 или 112 – полиция, 8-910-964-08-38 – горячая линия ЯрСпас, - отметили в поисково-спасательном отряде.