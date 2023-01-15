В Ярославле 70-летняя женщина перевела мошенникам миллион рублей Фото: Даниил ОПАРИН

В полицию Фрунзенского района Ярославля обратилась 70-летняя женщина. Она рассказала, что ей на сотовый телефон звонили неизвестные, представлявшись сотрудниками финансовых организаций и полиции. Они сообщали, что с банковских счетов женщины списываются деньги. Для того, чтобы сохранить средства, нужно было их быстро снять и перевести на «безопасный счет».

- Выполняя указания звонивших, пенсионерка обналичила все свои сбережения в сумме 1 миллион 70 тысяч рублей и перевела неизвестным. Полицией по Фрунзенскому району возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - сообщили в УМВД России по Ярославской области.