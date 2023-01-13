Ярославским учителям и воспитателям повысили зарплату

С 1 января ярославские учителя и воспитатели детских садов получат прибавку к заработной плате. Фото: Евгения ГУСЕВА

С 1 января ярославские учителя и воспитатели детских садов получат прибавку к заработной плате. Оклад педагогов увеличится на 10%. Такое распоряжение дал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Прибавку к зарплате получат учителя и воспитатели, которые работают в государственных учреждениях. Районам также рекомендовано озаботиться этим вопросом и повысить оклады сотрудникам муниципальных учреждений образования.

До прибавки в 10% оклад учителя первой категории составлял 6 739 рублей, воспитателя детсада – 7 581 рубль. О необходимости увеличить эту сумму начали говорить в прошлом году. Низкая заработная плата – одна из причин того, что в школах и детских садах региона не хватает преподавателей и воспитателей.