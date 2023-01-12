15-летний предприниматель открыл в Ярославской области свой бизнес

В качестве индивидуального предпринимателя юноша зарегистрировался в прошлом году, когда ему было 14 лет. Фото: Правительство Ярославской области

Один из самых молодых предпринимателей, 15-летний Илья Раевский, планирует заниматься бизнесом в Ярославской области. Полмиллиона рублей, который он получил в качестве гранта за победу в региональном конкурсе, он направит на развитие своего научно-образовательного проекта «Международный детский научный центр «Школа будущего».

Школа уже работает, здесь дети обучаются робототехнике, IT, прототипированию и программированию. Илья, который в 12 лет окончил 9 классов, в 14 лет – 11, а сейчас учится на первом курсе вуза, является не только организатором проекта, но и одним из преподавателей.

– Благодаря гранту мы создали стабильную базу для работы и почву для дальнейшего развития, – сказал Илья Раевский. – В планах также открыть онлайн-школу, в которой смогут заниматься еще больше учеников, а значит, больше детей будут изучать науку, обучаться программированию и робототехнике.

В качестве индивидуального предпринимателя юноша зарегистрировался в прошлом году, когда ему было 14 лет. Аудитории он известен как участник и ведущий телевизионных шоу про науку. Несколько лет назад во время прямой линии Илья обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой попасть в образовательный центр «Сириус» или «Артек». И желание юного ярославца исполнилось.