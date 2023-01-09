В Ярославле после матча избили болельщика «Локомотива», а у его машины оторвали зеркало

В соцсетях появилась информация о нападении на пожилого болельщика ХК "Локомотив". Фото: Полина Вачнадзе

В Ярославле толпа из 20 человек напала на пожилого мужчину – болельщика команды «Локомотив». Инцидент, судя по всему, произошел вчера, 8 января, после игры в «Арене 2000». О случившемся в соцсетях рассказал родственник или родственница пострадавшего ярославца.

- Матч закончился, отец пошел к машине, которая стояла примерно около общежития. С ним ьбыла его дочь и внучка, которые сели в машину и ждали отъезда. … После того, как отец завел авто, он хотел выйти на улицу. Открыв дверь, ему прилетел кулак в лицо. Естественно он упал, а когда пришел в себя у машины не было бокового зеркала, - пишет автор поста в группе «Подслушано в Ярославле» (стилистика текста, орфография и пунктуация сохранены).

По его словам, толпа человек в 20 напала без предупреждения и это были тоже болельщики «Локомотива».

Пожилой человек написал заявление в полицию.

- Заявление поступило, зарегистрировано в установленном порядке. Проводятся проверочные мероприятия, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.