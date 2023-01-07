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НовостиОбщество7 января 2023 10:17

В Ярославле сотрудники «Ярэнерго» работают в режиме повышенной готовности из-за морозов

72 бригады энергетиков наготове
Анастасия ГОЛУБЕВА
72 бригады энергетиков наготове. ФОТО: филиал «Россети Центр Ярэнерго»

72 бригады энергетиков наготове. ФОТО: филиал «Россети Центр Ярэнерго»

В Ярославле во время аномальных морозов сотрудники «Ярэнерго» работают в режиме повышенной готовности. Они следят за изменения температуры и погоды, обмениваясь информацией с региональным отделением МЧС.

Для того, чтобы устранить последствия непогоды, готовы 72 бригады энергетиков – 277 человек и 108 единиц техники.

- В период сильных морозов в «Ярэнерго» усилен контроль за работой электрических сетей. Энергетики оперативно реагируют на обращения граждан, регулярно информируют глав муниципалитетов о текущей обстановке, - сообщили в компании.

«Ярэнерго» напоминает несколько важных правил:

- не стоит включать в одну розетку сразу несколько электроприборов;

- не нужно включать в одном доме много нагревательной техники.