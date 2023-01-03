У безработного рыбинца изъяли несколько килограммов наркотика

Запрещенное вещество мужчина хранил в частном доме в Рыбинском районе. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

У 47-летнего безработного жителя Рыбинска сотрудники правоохранительных органов изъяли несколько килограммов наркотика. Запрещенное вещество мужчина хранил в частном доме в Рыбинском районе. Во время обыска на даче обнаружили почти 3 килограмма марихуаны в высушенном виде и 1,2 килограмма высушенной конопли.

- Подозреваемый дал признательные показания. Установлено, что наркотики предназначались для собственного потребления, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Возбуждено уголовное дело.

УМВД России по Ярославской области напоминает, что любой гражданин, располагающий какой-либо информацией о возможных фактах незаконного потребления и оборота наркотиков, может сообщить данные сведения в полицию. Звоните по телефону 02, с мобильного – 102.