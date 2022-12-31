В МЧС напомнили ярославцам о правилах использования пиротехники

В МЧС пиротехнику называют новогодним бедствием. Фото: Евгения ГУСЕВА

В МЧС пиротехнику называют новогодним бедствием. Последствия от неправильного ее использования могут быть самые разные, в том числе, и тяжелые. Это и травмы глаз, и ожоги лица и рук, и оторванные пальцы.

Чтобы не оказаться в травмпункте в новогоднюю ночь, соблюдайте правила использования пиротехники, которые в обязательном порядке указаны на упаковках изделия. Поджигайте петарды только на расстоянии вытянутой руки. Если заряд не сработал, подходить к нему можно не раньше, чем через пять минут. Зрители должны находиться на расстоянии не менее 30 метров. Ракеты и салюты нужно устанавливать вертикально и обязательно вдали от жилых зданий. Были случаи, когда пиротехника залетала на балкон и становилась причиной пожара.

Если вы увидели пожар, не нужно надеяться на то, что кто-то сможет его потушить своими силами. Сразу же звоните 01 или 112. Даже если огонь небольшой, сначала вызовите спасателей, а потом приступайте к его ликвидации.