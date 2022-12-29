В Ярославле полиция ищет очевидцев ДТП, в котором пострадала 16-летняя девушка Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ярославле 30 ноября на проспекте Октября произошло ДТП. Примерно в 7 часов 16-летняя девушка выходила из автобуса №42, но двери закрылись слишком быстро и зажали ее сумку. Пытаясь вытащить рюкзак, девушку поволокло вместе с двигающимся автобусом, она упала и получила травмы.

- Просим очевидцев данного ДТП обратиться по телефону ГИБДД УМВД России по Ярославской области – 30-10-10, 79-55-96. Сотрудниками полиции устанавливаются очевидцы дорожно-транспортного происшествия, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.