Богоявленский храм в Ярославле подсветили 48 прожекторами

Завершили работы по подсветке храма. ФОТО: Ярославская епархия

В Ярославле завершили работы по архитектурно-художественной подсветке Богоявленского храма.

- Подсветка двух типов. Первый тип – архитектурно-художественный, когда осветительные приборы размещаются на фасадах. Это позволяет подчеркнуть индивидуальные особенности сооружения. Второй тип – фоновый, мощными осветительными приборами с опор, - рассказали в пресс-службе Ярославской епархии.

Богоявленский храм теперь освещают 48 прожекторов и 204 линейных светильника.

Кроме Богоявленского, в программу по подсветке попали более 10 храмов, в том числе Казанский женский монастырь, Знаменский, Сретенский и Крестобогородский храмы.