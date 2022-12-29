Ярославль
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 декабря 2022 9:48

Сотрудники сферы ЖКХ Ярославской области в новогодние праздники будут дежурить круглосуточно

Сформированы 317 аварийных бригад
Полина Вачнадзе
Уже сформированы 317 аварийных бригад численностью.

Уже сформированы 317 аварийных бригад численностью.

Фото: Полина Вачнадзе

В новогодние праздники сотрудники сферы ЖКХ Ярославской области будут дежурить круглосуточно. Уже сформированы 317 аварийных бригад численностью в 1353 человека и 470 машин. Есть запасы топлива и аварийных источников электроснабжения, материалов и оборудования.

- В случае возникновения аварийных ситуаций или технических сбоев муниципальные власти должны оперативно сообщать об этом в ЕДДС региона и профильный департамент, - сказал директор департамента ЖКХ Алексей Рябченков.

Телефоны круглосуточных дежурных диспетчерских служб размещены на сайтах районных администраций.