Сотрудники сферы ЖКХ Ярославской области в новогодние праздники будут дежурить круглосуточно

Уже сформированы 317 аварийных бригад численностью. Фото: Полина Вачнадзе

В новогодние праздники сотрудники сферы ЖКХ Ярославской области будут дежурить круглосуточно. Уже сформированы 317 аварийных бригад численностью в 1353 человека и 470 машин. Есть запасы топлива и аварийных источников электроснабжения, материалов и оборудования.

- В случае возникновения аварийных ситуаций или технических сбоев муниципальные власти должны оперативно сообщать об этом в ЕДДС региона и профильный департамент, - сказал директор департамента ЖКХ Алексей Рябченков.

Телефоны круглосуточных дежурных диспетчерских служб размещены на сайтах районных администраций.