В Ярославле будут судить нетрезвого водителя, который устроил смертельное ДТП с грузовиком

В Ярославле будут судить нетрезвого водителя, который устроил ДТП с грузовиком Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ярославле будут судить 40-летнего водителя, который устроил ДТП с грузовиком. Мужчина обвиняется по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения».

Авария случилась в этом году 7 марта. Примерно в 6 часов нетрезвый водитель на «Лэнд Ровере» ехал по Тутаевскому шоссе и в какой-то момент вылетел на встречку. После этого он оказался на левой обочине и оттуда снова выехал на встречную полосу, мешая движению всего транспорта. В конце концов иномарка столкнулась с грузовиком «Газ», который вез хлеб.

- В результате ДТП смертельные травмы получил пассажир автомобиля «Газ». В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.