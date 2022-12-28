Судебные приставы подарили смартфон маленькой ярославне. ФОТО: УФССП России по Ярославской области

Судебные приставы исполнили новогоднее желание маленькой ярославны. 7-летняя Аня и ее мама впервые приняли участие во всероссийской акции «Елка Желаний» и признались, что не сильно надеялись на исполнение желания ребенка — девочка хотела собственный смартфон.

УФССП России по Ярославской области исполнили заветную мечту Ани, потому что в Новый год все самые сокровенные желания должны сбываться.

- В преддверии Нового Года судебные приставы пригласили Анечку и ее маму в Управление, где заместитель главного судебного пристава Ярославской области подарил ей от лица всей службы долгожданный подарок. А после к судебным приставам присоединился и Дед Мороз, который вручил малышке игрушку — символ наступающего Нового года, - сообщили в пресс-службе ведомства.