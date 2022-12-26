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НовостиОбщество26 декабря 2022 10:52

На Советской площади в Ярославле открылся Добродомик

В Добродомик можно принести новогодние подарки для мобилизованных
Полина Вачнадзе
Добродомик будет работать на Советской площади в Ярославле до вечера 30 декабря.

Добродомик будет работать на Советской площади в Ярославле до вечера 30 декабря.

Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле на Советской площади среди многочисленных шале открылся Добродомик – один из проектов акции #МыВместе. Здесь принимают подарки для мобилизованных, которые сейчас находятся далеко от дома и не могут провести праздник в кругу семьи.

В Добродомик можно принести сладкие подарки, новогодние наборы с конфетами и шоколадом, печенье, сухари, пряники. Помните, что все продукты должны быть в индивидуальных упаковках. Принимают чай в пакетиках, кофе, канцелярские товары.

Добровольцы помогут упаковать презенты, написать открытку и записать видеопоздравление.

Добродомик работает до 30 декабря ежедневно с 10 утра до 20:00.