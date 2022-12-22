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НовостиПроисшествия22 декабря 2022 12:21

При пожаре в доме на Юршинском острове Рыбинского района погиб мужчина

Следователи проводят проверку
Полина Вачнадзе
При пожаре в деревне Рыбинского района погиб мужчина.

При пожаре в деревне Рыбинского района погиб мужчина.

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

21 декабря на Юршинском острове, отрезанной от «большой земли» части Рыбинского района, загорелся деревянный дом. Спасателям сообщение о пожаре в деревне Липняги поступило в 10:14, на место выехали одна машина и 8 человек личного состава.

Полностью потушить огонь удалось только через пять часов. Дом с пристройкой и дачный дом общей площадью в 230 квадратных метров были полностью уничтожены.

К сожалению, в огне погиб и хозяин жилища, 56-летнйи местный житель.

- По факту произошедшего следственными органами организована проверка, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.