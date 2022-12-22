На трассе в Даниловском районе из-за аварии образовалась пробка

В Даниловском районе произошла крупная авария. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте
На федеральной трассе в Даниловском районе сегодня, 22 декабря, произошла авария. По словам одних водителей, столкнулись несколько машин, по словам других – недалеко друг от друга произошло два ДТП.
Сейчас на месте работает сотрудники ГИБДД, информация уточняется.
Судя по фото, которые публикуют очевидцы с места ДТП, движение на участке рядом с деревней Пасынково практически парализовано.
- Не чистят дорогу вообще. Ни одной машины дорожной службы на трассе нет. Обочина и середина дороги не расчищены, колеи. Это какой-то позор и ужас! Кто из виновных за ненадлежащее содержание дороги понесет ответственность, - пишет автор поста в группе «Жесть Ярославль» ВКонтакте.
Автомобили встали в пробку. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
На трассе М-8 в Даниловском районе произошло два ДТП с участием семи машин
В одной аварии травмы получила женщина (подробнее)