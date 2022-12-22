На трассе в Даниловском районе из-за аварии образовалась пробка

В Даниловском районе произошла крупная авария. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

На федеральной трассе в Даниловском районе сегодня, 22 декабря, произошла авария. По словам одних водителей, столкнулись несколько машин, по словам других – недалеко друг от друга произошло два ДТП.

Сейчас на месте работает сотрудники ГИБДД, информация уточняется.

Судя по фото, которые публикуют очевидцы с места ДТП, движение на участке рядом с деревней Пасынково практически парализовано.

- Не чистят дорогу вообще. Ни одной машины дорожной службы на трассе нет. Обочина и середина дороги не расчищены, колеи. Это какой-то позор и ужас! Кто из виновных за ненадлежащее содержание дороги понесет ответственность, - пишет автор поста в группе «Жесть Ярославль» ВКонтакте.

Автомобили встали в пробку. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

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