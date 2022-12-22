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НовостиОбщество22 декабря 2022 7:33

В Ярославскую область пришла новая дорожная техника

30 комбинированных машин и тракторов «Беларус» распределили по районам региона
Полина Вачнадзе
В 14 районов Ярославской области, а также в Рыбинск и Переславль направлена новая техника.

В 14 районов Ярославской области, а также в Рыбинск и Переславль направлена новая техника.

Фото: Правительство Ярославской области

В 14 районов Ярославской области, а также в Рыбинск и Переславль направлена новая техника. На дорогах будут работать 30 комбинированных дорожных машин для всесезонного использования и тракторов «Беларус». Машины были закуплены на субсидию в 230 миллионов рублей, которую региону выделил федеральный бюджет.

- Спецтранспорт задействован круглосуточно, люди прикладывают максимум усилий. Но нарекания есть, и жалобы жителей обоснованны. Нужно улучшать качество уборки и в городах, и в районах и своевременно расчищать как основные, так и второстепенные дороги. Новая техника поможет увеличить количество звеньев и облегчит труд людей, - сказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.