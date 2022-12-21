Мэр Ярославля создал собственный Telegram-канал. ФОТО: страница Артема Молчанова ВКонтакте

Мэр Ярославля Артем Молчанов сегодня, 21 декабря, создал собственный Telegram-канал. Он пригласил туда всех желающих, кому интересна жизнь города и новости о нем. Через 15 минут после создания канала от ярославцев уже посыпались вопросы и просьбы к градоначальнику.

- Рад приветствовать вас в моем телеграм-канале. Здесь буду публиковать актуальную информацию о событиях и новостях города, а также своей профессиональной деятельности и личной жизни. Этот канал - дополнительное средство коммуникации, где вы сможете писать свои комментарии, вопросы и обращения. Будем на связи, - написал Артем Молчанов приветственное сообщение на новой платформе.