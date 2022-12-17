В Ярославской области 500 полицейских выйдут на дежурство в новогоднюю ночь

В ночь с 31 декабря на 1 января на улицах городов региона будут дежурить около 500 сотрудников полиции Фото: Алексей БУЛАТОВ

В правительстве Ярославской области обсудили меры безопасности в новогодние праздники.

В ночь с 31 декабря на 1 января на улицах городов региона будут дежурить около 500 сотрудников полиции. В Рождественскую ночь порядок должны обеспечить 600 полицейских, а утром 7 января - около 300. Ожидается, что храмы, церкви и соборы посетят порядка 30 тысяч прихожан.

- Будет усилен контрольно-пропускной режим с применением средств досмотровой техники. До начала богослужений объекты будут обследованы кинологом с собакой на предмет обнаружения взрывчатых веществ и устройств, после чего переданы под охрану полицейских постов, - рассказали в правительстве Ярославской области.

Для помощи сотрудникам правоохранительных органов планируют привлечь дружинников, казаков и сотрудников ЧОПов. В ГИБДД сейчас прорабатывают вопросы ограничения движения машин рядом с местами, где будут проводиться массовые мероприятия.