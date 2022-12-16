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НовостиОбщество16 декабря 2022 14:15

В Ярославской области тестируют автоматический пункт весогабаритного контроля

Он установлен в Мышкинском районе
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Ярославской области тестируют автоматический пункт весогабаритного контроля

В Ярославской области тестируют автоматический пункт весогабаритного контроля

Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области тестируют автоматический пункт весогабаритного контроля. Он построен на дороге Сергиев Посад – Калязин – Рыбинск – Череповец. Комплекс взвешивает и определяет размеры транспортного средства без его торможения или полной остановки, вычисляет скорость движения автомобиля и выполняет фотофиксацию. Информация о превышениях весогабаритных параметров отражается на специальном табло.

- Его установка перекроет объезд федеральной трассы в направлении Центральная Россия – Северо-Западный регион, – рассказал в сети «Телеграм» губернатор Ярославской области Михаил Евраев. – Еще один пункт установим позже на этой же дороге в Пошехонском районе, чтобы взять под наблюдение коридоры Северо-Запад – Урал, Северо-Запад – Поволжье и перевозки леса и металла в направлении Череповца. Всего в следующем году оснастим 10 весогабаритных пунктов и обеспечим полный контроль за большегрузами.

До середины марта 2023 года пункт будет работать в тестовом режиме