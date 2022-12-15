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НовостиОбщество15 декабря 2022 6:21

Михаил Евраев поручил до конца недели очистить от снега крыши Ярославля

С начала этого года собственники зданий получили штрафы на 16 миллионов рублей
Полина Вачнадзе
Михаил Евраев поручил в течение недели проверить, как очищены крыши домов Ярославля

Михаил Евраев поручил в течение недели проверить, как очищены крыши домов Ярославля

Фото: Евгения ГУСЕВА

На заседании правительства Ярославской области, которое прошло вчера, 14 декабря, глава региона Михаил Евраев поручил в течение недели проверить, как очищены крыши домов Ярославля.

– Вы проверили за две недели только 2% многоквартирных домов Ярославля. Это крайне мало. Нужно за неделю обследовать весь город, – сказал Михаил Евраев. – Если потребуется, берите дополнительные машины, попрошу подключиться к работе и «Губернаторский контроль».

По словам и.о. директора департамента госжилнадзора Юрия Болдырева, с начала этого года проведено около 700 проверок. Собственникам зданий выписаны штрафы на сумму более 16 миллионов рублей.

С начала декабря в Ярославле проверили 76 жилых домов, а в городе их более четырех тысяч плюс 1300 – административных зданий.

В мэрии злостных нарушителей правил предложили наказывать рублем. То есть, увеличить штрафы и для собственников зданий, и для управляющих компаний, обслуживающих дома.

Также мэр Ярославля выступил с инициативой предоставить органам местного самоуправления право привлекать нарушителей к ответственности. Сейчас у муниципальных органов есть полномочия только на проведение проверок.

Губернатор принял предложения, они будут взяты в работу правительством области.