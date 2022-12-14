Прокурором Ярославской области может стать Александр Лоренц

Прокурором Ярославской области может быть назначен Александр Лоренц Фото: Прокуратура Ярославской области

Прокурором Ярославской области может быть назначен Александр Лоренц, ранее возглавлявший ведомство в Ставропольском крае.

Сегодня, 14 декабря, вопрос будут согласовывать в Совете Федерации.

Александр Лоренц родился в Казахстане 16 июля 1969 года. Службу в органах прокуратуры начал в 1994 году. В 1996 году окончил Карагандинский Государственный университет, после работы в должности прокурора отдела по общему надзору прокуратуры Кокшетаунской области перешел на службу в прокуратуру России.

Продолжительное время работал на разных должностях в прокуратуре Омской области, в декабре 2019 года был назначен прокурором Ставропольского края. Этот пост покинул в августе 2022 года.