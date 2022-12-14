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НовостиОбщество14 декабря 2022 6:46

Прокурором Ярославской области может стать Александр Лоренц

Ранее он возглавлял прокуратуру Ставропольского края
Полина Вачнадзе
Прокурором Ярославской области может быть назначен Александр Лоренц

Прокурором Ярославской области может быть назначен Александр Лоренц

Фото: Прокуратура Ярославской области

Прокурором Ярославской области может быть назначен Александр Лоренц, ранее возглавлявший ведомство в Ставропольском крае.

Сегодня, 14 декабря, вопрос будут согласовывать в Совете Федерации.

Александр Лоренц родился в Казахстане 16 июля 1969 года. Службу в органах прокуратуры начал в 1994 году. В 1996 году окончил Карагандинский Государственный университет, после работы в должности прокурора отдела по общему надзору прокуратуры Кокшетаунской области перешел на службу в прокуратуру России.

Продолжительное время работал на разных должностях в прокуратуре Омской области, в декабре 2019 года был назначен прокурором Ставропольского края. Этот пост покинул в августе 2022 года.