В Ярославском медицинском университете выбрали ректора. ФОТО: ЯГМУ

В медицинском университете Ярославля вчера, 12 декабря, состоялись выборы ректора. На конференции, во время которой был избран ректор, присутствовали научно-педагогические работники, сотрудники вуза и студенты.

Согласно регламенту конференции, с предвыборными программами выступили зарегистрированные кандидаты: исполняющий обязанности ректора, академик РАН, профессор Александр Леонидович Хохлов и директор Института непрерывного профессионального образования ЯГМУ, кандидат медицинских наук, доцент Петр Станиславович Жбанников. Третий ранее зарегистрированный кандидат, руководитель Мультипрофильного аккредитационно-симуляционного центра университета, кандидат медицинских наук, доцент Максим Петрович Потапов снял свою кандидатуру.

- По итогам проведенного тайного голосования 134-х присутствующих на конференции делегатов с результатом 116 голосов «за» ректором ЯГМУ избран академик РАН, профессор Александр Леонидович Хохлов, - сообщили на официальном сайте университета.