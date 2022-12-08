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НовостиСпорт8 декабря 2022 12:03

Вход на Кубок России по биатлону в Рыбинске сделают свободным для зрителей

Рассказываем, в какие дни можно бесплатно посмотреть соревнования
Полина Вачнадзе
В Демино соберутся лучшие российские биатлонисты

В Демино соберутся лучшие российские биатлонисты

Фото: Администрация Рыбинска

С 10 по 17 января следующего года Рыбинск будет принимать PARI Чемпионат и пятый этап PARI Кубка России по биатлону.

В Демино соберутся лучшие российские биатлонисты, в том числе победители и призеры Олимпийских игр. Список участников пока что формируется.

В программе: спринт, гонка преследования, масстарт и суперспринт. Организационный комитет принял решение сделать свободным вход на зрительские трибуны в дни гонок – 12, 13, 15 и 16 января.

– Важно сохранить в регионе традиции организации состязаний самого разного уровня и дать возможность подрастающим спортсменам и болельщикам увидеть звезд отечественного спорта, – сказала заместитель председателя Правительства Ярославской области Вера Даргель.