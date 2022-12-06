В Рыбинске новогодний флешмоб автомобилистов пройдет в пятый раз

Все желающие могут присоединиться к флешмобу Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске 24 декабря в пятый раз пройдет новогодний флешмоб автомобилистов. На площади Дворца спорта «Полет» легковушки выстроятся в символ Нового года – елку, и поздравят таким образом горожан. - Поздравлять горожан новогодним автофлешмобами стало традицией DRIVE2 Рыбинск. С 2018 года они строят новогодние фигуры из легковых автомобилей и снимают их с квадрокоптера, делают фото. Затем фото и видео выкладывают в социальные сети, поздравляя горожан с праздником, - сообщили в администрации Рыбинска. - Опыт построения елки у организаторов уже есть, первая фигура была сложена в 2018 году из 60 машин. В 2019 году из авто сложили огромную рыбу и цифры «2020», в 2020 году - снежинку. Наступление 2022 автолюбители приветствовали портретом Деда Мороза и снежинкой.