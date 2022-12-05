В Ярославской области на смену морозам придут дожди

Сильный дождь и не менее сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду, ожидаются в воскресенье Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Ярославской области в начале недели сохранится морозная погода. Виной тому - сибирский антициклон. Температура воздуха будет на 4-7 градусов ниже климатической нормы декабря. Но к концу недели ситуация изменится.

- Затем прорвутся поля фронтальной облачности и под аккомпанемент снегопадов показания термометров повысятся до -4..+1 градуса, - сообщили в Центре "Фобос".

Сильный дождь и не менее сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду, ожидаются в воскресенье, 11 декабря. Температура 0..+2 градуса. Причем, потепление окажется резким, ведь еще в субботу, 10 декабря, на термометрах будет -8..-10.

Сегодня ожидается переменная облачность, -8..-10, ветер южный, умеренный. Давление очень высокое. Ближайшей ночью переменная облачность, температура -9..-11. Давление заметно выше нормы.

6 декабря на фоне повышенного давления переменная облачность; ночью -9..-11, днем -7..-9, ветер южный, умеренный.

7 декабря также переменная облачность; ночью и днем -7..-9, ветер южный, умеренный.

8 декабря в течение суток на фоне повышенного давления вновь переменная облачность, небольшой снег, местами дымка; ночью -8..-10, днем -5..-7, ветер южный, сильный, порывы до 15 метров в секунду.

9 декабря небольшой снег, возможен туман; ночью и днем -3..-5, ветер юго-восточный, умеренный.