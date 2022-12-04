В Ярославле прошел инклюзивный бал «На страницах книг» Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле состоялся межрегиональный инклюзивный бал «На страницах книг». Мероприятие прошло во дворце культуры имени А.М. Добрынина. Параллельно оно шло еще в семи регионах страны и собрало более 700 участников. Среди них были люди с ограниченными возможностями здоровья.

— Это бал, который частично посвящен литературным героям. Мы взяли достаточно простые танцы, адаптированные под людей с ограниченными возможностями здоровья, чтобы они смогли принять участие в бале. Здесь подобрана программа из 10 танцев. Каждый прошел дополнительную обработку и обкатку, — рассказал руководитель студии исторического танца «Зазеркалье» Борис Стратилатов.

Желающие приехали из Костромской, Ивановской, Владимирской, Калужской, Тверской и Московской областей.

В нашем городе инклюзивные балы проводятся с 2020 года, с тех пор их участниками стали более 150 дам и кавалеров.