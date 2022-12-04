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НовостиОбщество4 декабря 2022 8:58

В Ярославле после возгорания кабеля на трамвайных путях, движение транспорта восстановили

Провода загорелись на улице Чкалова
Анастасия ГОЛУБЕВА
Провода загорелись на улице Чкалова

Провода загорелись на улице Чкалова

Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле вчера, 3 декабря, на улице Чкалова примерно в 15:40 загорелся кабель на трамвайных путях. Движение трамваев №№ 1, 5, 6 и 7 было приостановлено. Трамвайные маршруты, которые шли из Дзержинского района, работали по временной схеме и ехали до Ярославского моторного завода. Через пару часов техническую аварию удалось ликвидировать.

— Службой энергохозяйства «ЯрГЭТ» авария была оперативно устранена, движение трамвайных маршрутов полностью восстановлено в 17.47. Приносим извинения за доставленные неудобства, — сказал начальник управления городского пассажирского транспорта Сергей Волканевский.