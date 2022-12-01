Под Угличем выводят новую породу лошадей Фото: Правительство Ярославской области

Под Угличем семейная пара занимается разведением редких пород лошадей. Диана и Александр Фроловы приехали в наш регион 20 лет назад из Санкт-Петербурга. В селе Ивашково они держат 30 животных. Помимо этого, в 2010 году там была создан Музей рабочей лошади.

- Свое коневодческое хозяйство Диана Фролова ведет по типу ранчо: в течение года лошади свободно гуляют в полях, летом и в теплое время питаются травой, а зимой их кормят сеном и овсом. В музее проводят сеансы ипповенции, во время которых участники налаживают свое психологическое состояние через общение с лошадьми, а также на ферме организовано обучение верховой езде. Желающие приезжают из разных регионов страны, - рассказали в правительстве Ярославской области.