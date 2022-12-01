В Ярославле возбудили уголовное дело по наезду автобуса на 16-летнюю девушку

Следователи возбудили уголовное дело по ДТП на проспекте Октября в Ярославле Фото: Сергей ГАПОН

Следователи возбудили уголовное дело по ДТП на проспекте Октября, в котором пострадала 16-летняя девушка. Студентка одного из ярославских колледжей попала под колеса автобуса утром 30 ноября. Пострадавшую увезли в больницу и прооперировали. Известно, что сейчас студентка находится в состоянии средней тяжести.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью». Выясняются все обстоятельства произошедшего, проводятся следственные действия, устанавливаются конкретные лица, причастные к совершению преступления, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Проверку по случившемуся проводит и прокуратура региона.

- Будет дана оценка исполнению требований законодательства о безопасности пассажирских перевозок, - уточнили в ведомстве.