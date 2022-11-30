В запуске системы водоочистки в Угличском районе принял участие Владимир Путин

Модернизация канализационных сетей в селе проходила в два этапа. ФОТО: kremlin.ru

В селе Золоторучье Угличского района сегодня, 30 ноября, завершили реконструкцию канализационных сетей и очистных сооружений. Приемку комплекса в режиме видеосвязи провел президент РФ Владимир Путин.

- Несмотря на все вызовы сегодняшнего дня, наши планы по вводу в эксплуатацию объектов социальной сферы и инфраструктуры, по строительству жилья последовательно выполняются, - сказал глава государства.

Модернизация канализационных сетей в селе проходила в два этапа, на нее был выделен 931 миллион рублей. Комплекс в Золоторучье будет обрабатывать стоки из Углича и ближайших к нему населенных пунктов: села Чурьяково, деревни Камышево, поселков Сосновый и Зеленая Роща.

Обновленные сооружения оснащены самым современным оборудованием. Механическая очистка стоков от грубых отбросов проходит на комбинированных установках. Первичное осветление воды проводится в первичных радиальных отстойниках. Полная биологическая очистка от загрязнений и реагентов ведется в аэротенке. Для обеззараживания сточных вод применяется метод ультрафиолетового облучения. Новое сооружение также может принимать жидкие бытовые отходы от частного сектора, для этого оборудована специальная площадка.