В мэрии Ярославля рассказали, как действовать при химической угрозе

В мэрии Ярославля горожанам рассказали, как действовать при сигнале "Химическая тревога". Фото: Мэрия Ярославля

В мэрии Ярославля горожанам рассказали, как действовать при сигнале "Химическая тревога". Он подается в том случае, если обнаружен источник химического заражения или есть угроза заражения в течение ближайшего часа.

Для оповещения горожан будут использоваться радио или громкоговорители. Диктор объявляет об опасности и далее сообщает, что нужно делать.

Услышав сигнал "Химическая тревога" необходимо:

- быстро надеть противогаз и приспособленные для защиты кожи одежду, обувь и перчатки;

- взять с собой документы, деньги и "тревожный чемоданчик" с лекарствами и медикаментами, необходимыми для оказания первой медпомощи. Не забудьте фонарик, спички или зажигалку, нож и средства связи с зарядным устройством;

- загерметизируйте продукты питания и воду с запасом на три дня и возьмите их с собой;

- возьмите теплые вещи и сменное белье.

- Предупредите соседей, вдруг они не слышали сигнал. Окажите помощь больным, детям, инвалидам и престарелым, - говорится в памятке. - Уходя из дома, перекройте воду, газ и отключите электричество.

Укрыться нужно в ближайшем защитном сооружении и не выходить из него до особых указаний.

В зоне заражения нельзя ничего брать, садиться и ложиться на землю. Даже при сильной усталости запрещено снимать средства индивидуальной защиты.

При возникновении чрезвычайной ситуации звоните по телефону: - 01, 112 – единая служба спасения; - 30-55-55 поисково-спасательная служба МКУ «Центр гражданской защиты» города Ярославля.