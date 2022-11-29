В Ярославской области создадут новую структуру, которая займется работой с пособиями

В Ярославской области будет создан «Единый центр социальных выплат». Фото: Полина Вачнадзе

В Ярославской области будет создана новая структура – «Единый центр социальных выплат». Постановление о ее создании подписал глава региона Михаил Евраев.

Центр будет заниматься выплатой социальных пособий, компенсаций и субсидий, в том числе, на оплату услуг ЖКХ.

Согласно постановлению, завершить формирование новой структуры должны к 21 декабря. Курировать ее будет департамент труда и социальной поддержки населения Ярославской области.