В Ярославской области создадут новую структуру, которая займется работой с пособиями

В Ярославской области будет создан «Единый центр социальных выплат».
Фото: Полина Вачнадзе
В Ярославской области будет создана новая структура – «Единый центр социальных выплат». Постановление о ее создании подписал глава региона Михаил Евраев.
Центр будет заниматься выплатой социальных пособий, компенсаций и субсидий, в том числе, на оплату услуг ЖКХ.
Согласно постановлению, завершить формирование новой структуры должны к 21 декабря. Курировать ее будет департамент труда и социальной поддержки населения Ярославской области.