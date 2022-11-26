Воспитанники ярославских детских домов сыграли в последнем фильме Сергея Пускепалиса

На кинофестивале в Москве покажут фильм с Сергеем Пускепалисом Фото: Борис КУДРЯВОВ

Со 2 по 8 декабря в Москве будет проходить российский кинофестиваль авторского кино "Зимний".

Среди 250 отобранных картин значится фильм "Доктор". В нем свою последнюю роль - детского врача-психотерапевта - сыграл Сергей Пускепалис. На роль маленьких пациентов отобрали воспитанников детских домов Ярославской области.

- В настоящее время кино играет значимую роль как инновационная форма социальной адаптации детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, - сказал детский омбудсмен Михаил Крупин.

Фильм "Доктор" снят по произведению Марии Ануфриевой "Доктор Х и его дети". Фильм в рамках фестиваля покажут 4 декабря в кинотеатре "Художественный" и 5 декабря - в кинотеатре "Иллюзион" Москвы.

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