Виктор Неженец ушел с поста заместителя председателя ярославского правительства

С поста заместителя правительства Ярославской области ушел Виктор Неженец. ФОТО: Виктор Неженец ВКонтакте

С поста заместителя правительства Ярославской области ушел Виктор Неженец. 24 ноября стал его последним рабочим днем, о чем чиновник сообщил на своей странице в соцсети.

- Ухожу в связи со сменой места работы, - так объяснил он свое увольнение.

Виктор Неженец был приглашен в региональное правительство бывшим губернаторм Ярославской области Дмитрием Мироновым.

- Дмитрий Юрьевич Миронов дважды оказал мне доверие, назначив директором департамента строительства, а затем поручив очень сложный и ответственный блок по ЖКХ, стройке и дорогам. Я горд тем, что совместно с Дмитрием Юрьевичем Мироновым нам удалось «расшить» проблему обманутых дольщиков, которая буквально кровоточила много лет. А по оставшимся объектам приняты решения, - написал Виктор Неженец.

Он упомянул о строительстве 25 детских садов, школ, домов культуры, спортобъектов, учреждений здравоохранения, изменениях в системе ЖКХ региона и ремонте «убитых» дорог.

- Более пяти лет своей жизни я посвятил Ярославской области. Нашел здесь много добрых друзей и коллег, настоящих профессионалов своего дела. Буквально влюбился в этот красивый край, в его историю. Меня покорили ярославцы своим характером и самобытностью, стремлением развиваться, при этом бережно сохраняя традиции. Спасибо всем, кто словом и делом помогал в реализации наших планов и проектов, - поблагодарил бывший зампред своих коллег.

Кто займет освободившееся кресло, пока не известно.