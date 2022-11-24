В детских садах Ярославской области создадут группы для малышей-диабетиков

В детсадах Ярославской области планируют открыть группы для малышей с диабетом Фото: Мария ЛЕНЦ

Представители ярославского штаба движения «Народный фронт» предложили создать в детсадах региона специализированные группы для ребят, больных сахарным диабетом.

- В области, как и в целом по стране, в последние годы выросло число детей, заболевших диабетом. Сейчас таких малышей около 600. Порядка 30% случаев детского диабета выявляется у дошкольников, - озвучила печальную статистику руководитель регионального исполкома ОНФ Оксана Каменецкая.

Но большая часть дошкольных учреждений не в состоянии принять ребенка с таким диагнозом – не во всех детсадах есть возможность постоянно контролировать сахар у подопечных и в случае гипо- или гипергликемии оказать малышам помощь. Поэтому вопрос создания спецгрупп стоит довольно остро.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев назвал идею правильной и пообещал проработать этот вопрос с профильным департаментом.