Житель Гаврилов-Ямского района до смерти забил свою жену палкой

Житель Гаврилов-Ямского района подозревается в тяжком преступлении Фото: Олег ЗОЛОТО

Житель села Ильинское-Урусово Гаврилов-Ямского района задержан по подозрению в совершении тяжкого преступления. По версии следствия, 47-летний мужчина деревянной палкой до смерти забил свою 43-летнюю жену.

Как сообщил КП-Ярославль источник в правоохранительных органах, в семье постоянно возникали конфликты из-за переезда из села в город. В этот раз одной руганью дело не закончилось.

- Вследствие произошедшей ссоры, злоумышленник нанес женщине множественные телесные повреждения деревянным предметом, от которых последняя скончалась на месте преступления. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Мужчина задержан, решается вопрос о его заключении под стражу.