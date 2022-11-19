В Ярославской области открыли десятый приемо-заготовительный пункт Фото: Правительство Ярославской области

В Стогинском сельском поселении Гаврилов-Ямского района Ярославской области открыли десятый приемо-заготовительный пункт сельскохозяйственной продукции и дикорастущего сырья. Он оснащен новым оборудованием для переработки, морозилками и холодильниками.

- В настоящее время заготпункты также действуют в Первомайском, Некоузском, Пошехонском, Мышкинском, Даниловском, Угличском, Борисоглебском муниципальных районах, два – в Ярославском, - сообщили в правительстве региона.

До конца 2022 года в области откроют еще один такой же пункт.