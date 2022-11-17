Ярославец, сбивший женщину и оставивший ее на месте ДТП, предстанет перед судом

Молодой водитель сбил женщину и уехал с места аварии Фото: Сергей ГАПОН

В суд направлено дело, в возбужденное в отношении водителя «Лады Гранта». По версии следствия, пьяный 21-летний молодой человек сбил женщину и уехал с места аварии, даже не оказав пострадавшей никакой помощи. В момент аварии водитель был пьян.

ДТП произошло рано утром 1 августа прошлого года в гаражно-строительном кооперативе на улице 1-я Портовая.

- Мужчина при движении задним ходом между гаражными боксами не обеспечил безопасность маневра и задней частью машины наехал на пешехода, 27-летнюю женщину, которая стояла напротив гаражного бокса. Обвиняемый уехал с места происшествия, не приняв мер для оказания первой помощи пострадавшей, - рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Женщина получила тяжелые травмы.