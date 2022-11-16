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НовостиПроисшествия16 ноября 2022 11:24

В Ярославле легковушка врезалась в машину, которая перевозила столбы

Два человека получили травмы
Полина Вачнадзе
ВОдитель и пассажир ВАЗа чудом остались живы. ФОТО: соцсети

ВОдитель и пассажир ВАЗа чудом остались живы. ФОТО: соцсети

Утром 16 ноября на Юго-западной окружной дороге в Ярославле произошло ДТП. По словам одних очевидцев, на ВАЗ вывалились столбы из впереди едущей машины. Другие свидетели аварии утверждают, что водитель ВАЗа сам спровоцировал ДТП и врезался в фургон со столбами. Но в одном очевидцы единодушны – водитель легковушки был пьян.

В пресс-службе регионального УМВД сообщили следующее:

- У дома №5 на улице Декабристов произошло столкновение автомашины ВАЗ и автомашины МАЗ. После этого ВАЗ столкнулся с автомобилем ГАЗ. По предварительной информации, травмы получили водитель и пассажир ВАЗа.

Обстоятельства аварии сейчас выясняются. Освидетельствование установит, находился ли водитель ВАЗа в состоянии алкогольного опьянения.