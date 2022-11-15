В Рыбинске 26-летнюю девушку нашли повешенной на улице

СКР по Ярославской области начал проверку по факту обнаружения тела женщины
Фото: Олег ЗОЛОТО
Днем 14 ноября на улице Ошурковской в Рыбинске обнаружили труп девушки.
- В Копаеве повесилась молодая девушка прямо на трубе магазина. Кто в курсе этого происшествия? – задают вопрос в группе «Рыбинск | ДТП | ЧП» ВКонтакте.
В комментариях предложили сразу несколько версий. В том числе и о маньяке, который орудует в городе.
Источник КП-Ярославль в правоохранительных органах эту информацию опроверг:
- История о маньяке – бред. Есть информация, что это была не первая попытка девушки свести счеты с жизнью.
СКР по Ярославской области начал проверку по факту обнаружения тела женщины.
- Выясняются все обстоятельства случившегося, - сказали в пресс-службе ведомства.