Ярославль
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
-3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия15 ноября 2022 8:22

В Рыбинске 26-летнюю девушку нашли повешенной на улице

Следователи проводят проверку
Полина Вачнадзе
СКР по Ярославской области начал проверку по факту обнаружения тела женщины

СКР по Ярославской области начал проверку по факту обнаружения тела женщины

Фото: Олег ЗОЛОТО

Днем 14 ноября на улице Ошурковской в Рыбинске обнаружили труп девушки.

- В Копаеве повесилась молодая девушка прямо на трубе магазина. Кто в курсе этого происшествия? – задают вопрос в группе «Рыбинск | ДТП | ЧП» ВКонтакте.

В комментариях предложили сразу несколько версий. В том числе и о маньяке, который орудует в городе.

Источник КП-Ярославль в правоохранительных органах эту информацию опроверг:

- История о маньяке – бред. Есть информация, что это была не первая попытка девушки свести счеты с жизнью.

СКР по Ярославской области начал проверку по факту обнаружения тела женщины.

- Выясняются все обстоятельства случившегося, - сказали в пресс-службе ведомства.