В Рыбинске 26-летнюю девушку нашли повешенной на улице

СКР по Ярославской области начал проверку по факту обнаружения тела женщины Фото: Олег ЗОЛОТО

Днем 14 ноября на улице Ошурковской в Рыбинске обнаружили труп девушки.

- В Копаеве повесилась молодая девушка прямо на трубе магазина. Кто в курсе этого происшествия? – задают вопрос в группе «Рыбинск | ДТП | ЧП» ВКонтакте.

В комментариях предложили сразу несколько версий. В том числе и о маньяке, который орудует в городе.

Источник КП-Ярославль в правоохранительных органах эту информацию опроверг:

- История о маньяке – бред. Есть информация, что это была не первая попытка девушки свести счеты с жизнью.

СКР по Ярославской области начал проверку по факту обнаружения тела женщины.

- Выясняются все обстоятельства случившегося, - сказали в пресс-службе ведомства.