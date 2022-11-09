Ярославские ветераны боевых действий собирают средства для раненых участников СВО

Ярославские ветераны собирают средства для раненых участников СВО. ФОТО: Игорь Ямщиков, ВКонтакте

Ветераны боевых действий из Ярославской области начали сбор средств, которые пойдут в помощь раненым участникам специальной военной операции. Многие из них сейчас проходят реабилитацию в Ярославском гарнизонном госпитале.

- Вместе с коллегами дали старт новому для организации ветеранов боевых действий Ярославской области направлению – поддержка наших воинов, направленных в Ярославский гарнизонный госпиталь на реабилитацию, - написал на своей странице ВКонтакте ветеран Афганской войны Игорь Ямщиков. – Все будет прозрачно и адресно.

Деньги будут аккумулироваться и расходоваться только через благотворительный фонд «762», которым руководит Герой России Алексей Чагин.

- Убеждены, что наше ветеранское плечо и работа волонтеров-общественников станут хорошим подспорьем для коллег из гарнизонного госпиталя. Ну, а для воинов процесс выздоровления будет более эффективным, - сказал ветеран.