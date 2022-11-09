Избирком передал в облдуму схему 25 одномандатных избирательных округов

Утверждена новая схема деления региона на одномандатные избирательные округа. Изображение: Избирательная комиссия Ярославской области

Выборы депутатов Ярославской областной Думы, которые назначены на осень 2023 года, возможно, будут проходить по новым правилам. Не исключено, что уменьшится число депутатов, которые избираются по партийным спискам, и вообще будет сокращено количество народных избранников.

Вчера, 8 ноября, на заседании Избирательной комиссии Ярославской области была утверждена новая схема деления региона на одномандатные избирательные округа. У прежней, как пояснили в Избиркоме, истек срок действия.

- На сегодняшний день схема одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Ярославской областной Думы в новой редакции предусматривает образование 25 округов со средним количеством избирателей в округе – 39 777, - сообщили в областном избиркоме.

Принятую схему направили в региональное заксобрание.