В Ростовском районе установили автоматический пункт весогабаритного контроля Фото: Правительство Ярославской области

В Ростовском районе установили автоматический пункт весогабаритного контроля. На дороге Ростов – Иваново – Нижний Новгород сейчас он работает в тестовом режиме.

- Пока пункт весогабаритного контроля работает в тестовом режиме. Он фиксирует нарушения без передачи информации в уполномоченный контрольно-надзорный орган, - сообщили в правительстве региона. - Информация о перегрузе мгновенно отражается на информационном табло. Кроме того, для собственников транспорта создан специальный сервис: по госномеру можно получить данные о нарушениях со всех пунктов весового и габаритного контроля на территории Ярославской области.

Штрафы начнут выписывать в 2023 году.