Из пункта приема металлолома в Рыбинске местный житель украл автомобильные детали

Сотрудники полиции установили подозреваемого Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Рыбинске из пункта приема металлолома на улице Академика Губкина местный житель украл автомобильные детали. Ущерб – около 35 тысяч рублей.

Сотрудники полиции установили подозреваемого. Им оказался 26-летний неработающий местный житель. Ночью он проник на территорию пункта и похитил автозапчасти.

- Подозреваемым даны признательные показания. Он пояснил, что проник на территорию пункта приема металлолома, похитил металлические изделия и вывез на арендованном автомобиле для грузоперевозок, затем сдал похищенное в другой пункт приема металлолома, - сообщили в УМВД России по Ярославской области. - Полицией Рыбинска возбуждено уголовное дело по статье «Кража».