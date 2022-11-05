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НовостиОбщество5 ноября 2022 12:39

В Ярославле открылась выставка «Две Венеции»

Экспозицию можно посмотреть в городском выставочном зале имени Н.А. Нужина
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Ярославле открылась выставка «Две Венеции»

В Ярославле открылась выставка «Две Венеции»

Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле на этой неделе в городском выставочном зале имени Н.А. Нужина открылась выставка «Две Венеции». Экспозиция представляет собой работы, при создании которых авторы вдохновлялись Венецией и Санкт-Петербургом.

- На выставке представлены живопись, графика, декоративно-прикладное искусство, авторская кукла и фотография. Выставка приурочена к 350-летию Петра Великого, основавшего в 1703 году в дельте Невы новую российскую столицу, - рассказали в мэрии Ярославля.

Экспонаты в выставочном зале можно увидеть до 4 декабря.