В Ярославле открылась выставка «Две Венеции» Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле на этой неделе в городском выставочном зале имени Н.А. Нужина открылась выставка «Две Венеции». Экспозиция представляет собой работы, при создании которых авторы вдохновлялись Венецией и Санкт-Петербургом.

- На выставке представлены живопись, графика, декоративно-прикладное искусство, авторская кукла и фотография. Выставка приурочена к 350-летию Петра Великого, основавшего в 1703 году в дельте Невы новую российскую столицу, - рассказали в мэрии Ярославля.

Экспонаты в выставочном зале можно увидеть до 4 декабря.