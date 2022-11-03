В Рыбинске после убийства женщины собираются усилить безопасность в школах Фото: СУ СКР по Ярославской области

В Рыбинске вчера, 2 ноября, в школе №43 произошла трагедия. В учебное заведение пришел мужчина и убил свою бывшую возлюбленную, которая работала в канцелярии. После этого он ранил вторую сотрудницу. Она находится в больнцие.

В связи с этим глава города Дмитрий Рудаков заявил, что безопасность в школах собираются усилить.

- Убийство бытовое, почти семейная ссора с трагическим финалом, но случай этот разберем с департаментом образования подробно. К счастью, дети сейчас на каникулах. Но происшествие из ряда вон. Будем делать выводы и усилим работу по безопасности в школах, - сообщил Дмитрий Рудаков.

Напомним, что Следственный комитет РФ по Ярославской области возбудил уголовное дело по статьям: «Убийство» и «Покушение на убийство двух лиц, с целью сокрытия преступления». Подозреваемый задержан.